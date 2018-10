L’Ajuntament de Picassent continua actuant contra la processionària al municipi

Print This Post

Des de l’àrea de Serveis Municipals continuen les accions per tractar d’erradicar i previndre la irrupció d’este cuc en diferents punts de la població

A Picassent, l’empresa encarregada del manteniment, neteja i conservació dels parcs i zones verdes municipals, està actuant en aquells punts que ha aparegut o hi ha indici de l’aparició d’estes orugues. Les actuacions portades a terme són la desinfecció, no només a nivell del sòl, sinó també en les capes altes dels arbres, i també la prevenció per tractar d’erradicar-la.

Per això, s’han portat a terme estes accions als pins del col·legi Sant Ignasi, parc Abril Martorell, parc Ausiàs March, IES l’Om, Poliesportiu i plaça Ramón i Cajal.

Des que l’Ajuntament fou coneixedor de l’aparició d’estos cucs, posàrem en marxa una campanya intensiva de desinfecció. Per això, seguim i seguirem atents per actuar i previndre la processionària al nostre municipi, ha declarat l’alcaldessa, Conxa Garcia.