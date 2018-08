L’Ajuntament de Picassent edita el Llibre de les Festes Majors en la seua edició número 75

Print This Post

La publicació acapara les diferents col·laboracions que, en forma d’articles, fan referència a la història i la cultura del municipi, així com també la programació d’actes que ompliran de festa Picassent des del 31 d’agost fins el 10 de setembre. A més, es contemplen els treballs guanyadors dels Premis Picassent Cristòfor Aguado i Medina 2018 en les modalitats de narrativa, poesia i investigació local.

Des de dilluns 27 d’agost, la ciutadania de Picassent ja té a la seua disposició, i en diversos punts de recollida, el Llibre de Festes. Enguany, la portada està il·lustrada amb l’escultura del Vell i la Vella, fotografia guanyadora dels premis Picassent titulada com Obra 2, l’autor de la qual és Roberto Ayala López.

L’alcaldessa, Conxa Garcia i el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, obrin el llibre amb les seues salutacions respectives, per donar la benvinguda i convidar totes les persones, veïnat i visitants, a viure amb intensitat els dies de festa que ja s’acosten. També ho fan la Confraria de la Mare de Déu de Vallivana i la Colla de Portadors, dos col·lectius que participen i col·laboren també durant estos dies tan assenyalats.

En l’apartat de les col·laboracions, el contingut és divers i acapara diferents vessants com ara la història i la cultura del municipi. D’esta manera, al llibre es troben articles com Les cases de més de cent anys a Picassent d’Ana Flores Díaz, treball guanyador del premi d’investigació local dels premis Picassent 2015; El camí musical de Los Sucesos de Picassent de Javier Pastor Sanchis i Justo López García; Sant Ignasi de Loiola: Una escola que ha fet història de l’Equip docent d’este centre picassentí; Un poble de ràdio de Julio Gómez Vivo, Les mirades de les Festes Majors, un article elaborat pel Gabinet de Premsa i Comunicació on diversos representants de col·lectius i persones singulars mostren la seua visió de les Festes; L’Arxiu de la Memòria Oral d’Eloina Hernández Doria qui explica este projecte que es presentarà al municipi en un acte que tindrà lloc el pròxim 14 de setembre a l’Ermita; Cromàpica: El Festival d’Art Urbà a Picassent de Voro Donat Almansa, una nova edició que es desenvolupara a diversos racons del municipi del 31 d’agost al 2 de setembre.

A més, les pàgines d’esta publicació magna recullen també la programació de les Festes Majors d’enguany i la publicació dels treballs guanyadors dels XXXV Premis Picassent Cristòfor Aguado i Medina tanquen esta publicació que enguany arriba a la seua 75 edició.