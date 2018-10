L’Ajuntament de Picassent rep el premi Celia Amorós 2018 de la Diputació de València

Connect on Linked in

La Diputació de València ha atorgat a l’Ajuntament de Picassent el Premi Celia Amorós en reconeixement a la trajectòria i el treball realitzat en matèria d’igualtat i prevenció de la violència de gènere. En esta III edició també han resultat guardonades Julia Sevilla, l’associació Alanna i l’Hospital La Fe.

La Diputació de València ja ha donat a conéixer els noms de les persones, associacions i institucions guardonades en la III edició del Premi Celia Amorós. Uns premis que naixen amb l’objectiu de reconéixer i premiar el treball i la sensibilització contra esta lacra social d’entitats i persones qui, al llarg de la seua vida professional o personal, aporten o han aportat actituds positives i recursos per a l’eliminació de la violència contra les dones.

En esta III edició, la Comissió d’expertes d’Igualtat de la Diputació de València, integrada per dones de diferents àrees de gestió de la Diputació, tècniques d’Igualtat de diferents municipis i d’altres organismes com la Universitat de València, la Policia Local, amb el Grup GAMMA, i col·lectius socials o ONG’s com Caves i la Fundació ANAR, han sigut les encarregades de fallar els premis que han reconegut la tasca feta per l’Ajuntament de Picassent i també a l’associació Alanna, l’Hospital La Fe i la trajectòria de Julia Sevilla, primera professora titular en Dret Constitucional a Espanya i primera dona lletrada a Les Corts.

El premi ha sigut rebut amb total satisfacció al Consistori, «Estem molt contents de rebre este premi ja que queda demostrat l’important treball que es porta a terme des de la Regidoria d’Igualtat. Des de les institucions, hem d’apostar per la Igualtat com una eina molt necessària a la nostra societat per a combatre la violència de gènere tan present als nostres dies», ha declarat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia.

La Comissió de valoració ha destacat el treball i la implicació del municipi com a referent en matèria de violència. Així, la trajectòria de Picassent es remunta anys enrere, sent un moment clau l’any 2006 amb la creació del Servei d’atenció a les dones i el 2007 amb la configuració de la Regidoria d’Igualtat des d’on s’ha articulat tot el treball realitzat al municipi amb l’objectiu de promoure la igualtat i prevenir situacions de violència de gènere.

Des de la seua creació, el Servei d’atenció a les dones s’ha convertit en un espai que ofereix informació, atenció social i psicològica, entre altres demandes, a dones que es troben o han viscut una situació de violència de gènere. La coordinació amb els diferents agents del municipi, entre altres la Policia Local, Guàrdia Civil, Serveis Socials, Centre de Salut, encarregats de la protecció de les dones que es troben en esta situació, ha facilitat que la detecció prèvia dels casos a la interposició d’una denúncia facilita i millora l’atenció i l’acompanyament de les dones. També es compta amb un Telèfon d’atenció 24 hores per a casos de violència de gènere.

A més d’este servei els tallers de sensibilització adreçats a l’alumnat del municipi que porten realitzant-se durant anys, des dels 3 anys fins a 4rt d’ESO, s’han convertit en una ferramenta clau per promoure la igualtat i previndre situacions de violència de gènere. Juntament amb estos tallers, les campanyes de sensibilització també ocupen un lloc important en matèria de prevenció i naixen amb l’objectiu d’assenyalar, denunciar i eradicar actituds i creences sexistes que sustenten les situacions de violència contra les dones. Estes campanyes són una constant citant les realitzades amb motiu del 8M Dia internacional de les Dones, i el 25N, Dia internacional per l’eliminació de les violències contra les dones, a les que s’ha incorporat este any la Campanya «Per unes festes lliures d’agressions sexistes».

A més a més, al llarg de l’any la Regidoria d’Igualtat compta amb una programació anual que comprén diferents activitats, entre les quals es troben el Cicle de Cinema en igualtat, les xarrades Café-Tertúlies «Altres mirades», presentacions de llibres, visites culturals amb perspectiva de gènere, la Fira Esportiva a Picassent, la jornada PRE-ocupa’t; totes elles amb la finalitat de detectar i assenyalar la desigualtat que encara existeix a la nostra societat entre dones i homes i que sustenta totes les violències que s’exerceixen contra les dones.

Cal també destacar el treball conjunt amb altres àrees del municipi, un fet que ha permés anar integrant el principi d’igualtat a les diferents activitats i accions que es porten a terme des del consistori.

L’acte d’entrega d’este premi tindrà lloc en un acte públic que es celebrarà el pròxim 15 de novembre.