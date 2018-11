L’Ajuntament presenta la IX Edició de la Volta a Peu de les falles

Connect on Linked in

La Fundació Esportiva Municipal col·labora en l’organització de la IX Volta a Peu de les Falles, carrera que se celebrarà diumenge que ve, 4 de novembre, i que pretén unir la principal festa valenciana amb el running.

València acollirà la IX edició de la Volta a Peu de les Falles Runners Ciutat de València diumenge que ve 4 de novembre, una nova cita del XIV Circuit Divina Pastora de Carreras Populares de València. L’Ajuntament i la Fundació Esportiva Municipal participen activament en l’organització amb la col·laboració de la Junta Central Fallera, que serà l’encarregada d’atorgar els premis específics a les comissions i de programar els punts d’animació. A més la prova compta també amb el suport del Club C.A. Runners de l´Horta Castellar-Oliveral.

En esta ocasió, el recorregut constarà de 6.200 metres. La Fallera Major de València 2019, Marina Civera, i la seua cort d’honor donaran el tret d’eixida des del carrer Les Barques. Passarà per Pintor Sorolla, el Palau de Justícia, carrer Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueries, carrer del Mar i carrer de la Pau, entre d’altres. A més, tindrà un traçat especial, ja que és l’única que discorre pel centre històric de la ciutat, inclosa la zona per a vianants de plaça de la Mare de Déu.

Hi haurà dues modalitats: una competitiva i una altra no competitiva. La modalitat competitiva es referix a la carrera, mentre que la no competitiva és una marxa a peu per a tots els públics el ritme mínim de la qual serà de 12 minuts el quilòmetre. La inscripció en la primera costarà 2,55 euros i hi haurà 2.000 places, mentre que en la segona hi haurà 1.000 i costarà solament un euro, la recaptació del qual anirà destinat a la Fundació Fontilles (l’objectiu de la qual és acabar amb la lepra i les seues conseqüències).