L’Ajuntament presenta el llibre dedicat a la gastronomia valenciana ‘De l’Horta al Plat. plantar, créixer, menjar’

Connect on Linked in

El llibre conté 40 receptes elaborades per cuineres i cuiners de prestigi.

En este llibre els protagonistes són 20 aliments de l’horta, entre fruites i verdures, en els quals s’aprofundix en cadascun d’ells, ja que cada capítol està dedicat a una peça. Cada capítol comença amb una citació literària o històrica de l’aliment, després de la qual s’aprofundix en la seua història i cultiu. A més també hi ha un apartat dedicat als beneficis que oferix i un altre en el qual s’expliquen les varietats de cada producte. Per finalitzar, hi ha dues receptes de cada aliment, 40 receptes en total, elaborades per cuineres i cuiners de prestigi amb una llarga carrera professional.

Quant a l’ordre dels productes en el llibre, este treball comença dedicant les seues pàgines als aliments que es recullen a la primavera i acaba amb els d’hivern.

A més, esta publicació ha coincidit amb la celebració del Dia Mundial de l’Alimentació, es per això que l’alcalde ha recordat que «el nostre pacte amb la terra i l’aigua, que anomenem horta, ha sigut exemplar, respectuós i sostenible. Podem dir ben clar i amb orgull que som un bon model de producció agropecuària. Per açò gaudim d’una privilegiada relació amb la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura). Per açò la ciutat de València està present en les grans taules de debat al voltant de polítiques alimentàries i participa en la recerca de solucions per a aconseguir sistemes alimentaris locals sostenibles».

L’edil ha aprofitat l’ocasió per nomenar la trobada tècnica d’alt nivell en FAO amb xarxes locals i regionals a nivell mundial en la que van participar els passats dies 11 i 12 d’octubre, així com ha comentat que «hem sigut convidats per Organització Mundial de la Salut a la trobada que tindrà lloc a Àustria els pròxims dies 10 al 13 de desembre per a definir i lluitar, juntament amb UNICEF, contra els problemes globals d’obesitat infantil i malnutrició». També ha explicat que «en pocs dies culminarem la creació del Centre Global per a l’Alimentació Urbana Sana i Sostenible conjuntament amb FAO, la Generalitat, la Diputació i el Govern espanyol».

La regidora de Patrimoni Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que un dels objectius de l’equip de govern i d’este llibre és «defensar la idea que la gastronomia és cultura. Però també cultura popular, dels llauradors, de la terra i, sobretot, de la nostra horta. Per això, este llibre és un homenatge».

D’altra banda, l’autor del llibre, Vicent Verger, ha puntualitzat que «el llibre ha sigut un treball d’equip format per 18 persones» i ha afegit que «este treball ha nascut de la necessitat de mostrar què cultivem i com ho fem».

Begoña Rodrigo, en representació dels cuiners, ha comunicat que «ara és un bon moment per fer una cuina comarcal amb productes valencians, ja que vore l’aliment des que es planta fins que està al plat fa que els clients siguen conscients dels productes propers i de qualitat». «La responsabilitat dels cuiners és posar en valor tots estos productes», ha afegit.