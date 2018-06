L’Ajuntament presenta al veïnat el projecte de millora del barri de la Graella

Print This Post

Alzira, 22 de juny de 2018.- L’alcalde, Diego Gómez, el regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pep Carreres, i l’arquitecte municipal Ambrosio Ferrer han presentat al barri de Santa María de Bonaire (La Graella) el projecte per a la millora de l’accessibilitat de la zona amb la intenció d’arreplegar les opinions de les persones residents del barri.

Esta actuació s’emmarca dins del projecte de l’Anell Verd impulsat per la Regidoria de Medi Ambient i que vol implantar la connexió dels diferents espais naturals al voltant de la ciutat.

El barri de Santa Maria del Bonaire té un problema de connexió de vianants amb el casc consolidat de la ciutat ja que el carrer Mare de Déu de la Murta té una vorera de dimensions molt reduïdes que impossibilita un ús segur pels ciutadans a peu o amb bicicleta. Amb este projecte es pretén incorporar els valors paisatgístics i mediambientals de la vessant sud de la Muntanyeta del Salvador concretament part de l’antic Hort dels Raboses, millorant la mobilitat no motoritzada, accessible i segura de la ciutadania entre el nou barri de l’Hort de Galvañón i la zona de la Graella i en els recorreguts cap al barri de Santa Maria del Bonaire, urbanització El Respirall i la vall de la Murta.

L’actuació abarca 110 metres. Consistirà en l’obertura i connexió de l’accés a l’actual seu de l’escola de dolçaina i tabalet de la Colla Les Raboses amb el carrer que dóna accés a diverses de les vivendes del barri de Santa Maria de Bonaire, actualment tancat amb un mur. S’habilitaran zones d’estada, zones de pas per a vianants i per a bicicletes de 2 metres d’amplària cadascuna, i també 20 places d’aparcament per a vehicles. A més es rehabilitarà el mur de contenció dels bancals que dóna al carrer Mare de Déu de la Murta i que ha perdut part del seu revestiment de morter de calç i part del morter de les juntes de la maçoneria.

L’execució material del projecte tindrà un pressupost de 50.000,00 € i un termini d’execució de 2 o 3 mesos i la intenció és tindré finalitzades les obres abans que finalitze l’any.