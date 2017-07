L’Ajuntament de sollana pagarà els llibres de text d’educació infantil

L’Ajuntament de Sollana i la Regidoria d’Educació assumirà el cost dels llibres per a impartir les assignatures de matemàtiques i anglès de l’alumnat d’infantil. Aquesta iniciativa s’ha pres per a complementar el programa de Xarxa Llibres que només s’aplica a les ensenyances obligatòries.

“Estem compromesos en una educació pública i de qualitat, un dels nostres objectius és què cap família es quede sense llibres per als seus fills/es per mancança de recursos econòmics” segons afirma l’Alcalde, Josep Vicent Ferrer. Aquesta iniciativa ja es va dur el curs acadèmic anterior, però en el pròxim període escolar 2017-2018 incrementant el cost per a incloure també el llibre d’anglès, ampliar així l’ajuda i millorar el servei.