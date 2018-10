L’Ajuntament de Sueca inicia la revisió del seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El projecte de revisió i actualització de l’última estratègia del 2010 serà cofinançat pel Programa Operatiu FEDER

L’Ajuntament de Sueca treballa en la revisió del seu últim Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). La mobilitat de les persones en l’àmbit urbà presenta característiques singulars que afecten el desenvolupament de les diferents activitats en una ciutat, en este sentit i amb l’objectiu ferm d’avançar cap a una mobilitat sostenible, el consistori revisarà ara la redacció de l’últim pla per tal d’actualitzar les línies d’actuació. La revisió de l’estratègia serà cofinançada al 50% pel Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana 2014-2020, que subvencionarà el projecte amb 22.250 € dels 53.845 € que suposarà, en la seua totalitat.

Les línies principals del treball de revisió s’han presentat este matí a l’Ajuntament de Sueca davant la presència de l’alcaldessa, Raquel Tamarit, i els regidors competents d’Urbanisme i Medi Ambient, Julio Serra i Isabel Jiménez. També han participat un agent del cos de la Policia Local de Sueca i el tècnic municipal de Medi Ambient.

La Llei 6/2011 de Mobilitat de la Comunitat Valenciana establix en el punt 4 de l’article 10 que “els municipis de més de 20.000 habitants o aquells que tinguen una capacitat residencial equivalent hauran de formular un pla municipal de mobilitat en el termini de quatre anys a partir de l’entrada en vigor d’esta llei”. En virtut de la llei, l’Ajuntament de Sueca va redactar el seu PMUS a l’any 2010 i ara, huit anys després de la seua aprovació, planteja realitzar una revisió del mateix amb l’objectiu d’ajustar les estratègies plantejades al nou context i actualitzar les propostes d’actuació.

L’objectiu final del pla és reforçar la presència dels modes de desplaçament més eficients des del punt de vista energètic i menys contaminants, promovent activament una reducció de l’ús de l’automòbil. Dintre este marc, es contemplen diferents propòsits com ara minimitzar els desplaçaments; incrementar la seguretat viària dels ciutadans, facilitant i optimitzant els accessos a les seues activitats quotidianes; millorar i optimitzar la regulació de l’estacionament i la distribució de mercaderies i la càrrega i descàrrega i promoure la qualitat ambiental i l’estalvi energètic.

Per a la recopilació de dades i el treball de camp, s’ha previst realitzar, entre altres, diferents tipus d’enquestes a peu de carrer i domiciliàries. També, alhora, l’equip encarregat del treball farà ús d’aforadors de trànsit automàtics i manuals que permetran conéixer, entre altres aspectes, la quantitat de vehicles que circulen i amb quina freqüència, els tipus de vehicles o l’hora punta del trànsit, etc. I això se sumarà a la recopilació de dades sobre l’estacionament i a les entrevistes amb el personal de l’Ajuntament i la ciutadania de Sueca.

En la següent fase d’anàlisi i diagnòstic de la situació s’estudiarà la relació del treball de camp. És a partir d’este punt quan s’engegarà el pla d’acció, que necessitarà de la participació i l’avaluació ciutadana.

Participació ciutadana

El treball de revisió de l’estratègia incorporarà la participació pública, com a ferramenta imprescindible, per afavorir la transparència del procés i garantir un major suport social a les decisions adoptades. La participació ciutadana estarà present durant tota l’elaboració del PMUS. Per a això, es farà partícips a les associacions cíviques i ciutadanes, professionals i a totes aquelles que queden vinculades localment a la mobilitat. Així, es tindrà especialment en compte la resposta dels col·lectius en la correcció de les estratègies i en la fase d’al·legacions i propostes al document.

Des de l’Ajuntament s’informarà, en les pròximes setmanes, de quina manera i en quins terminis es procedirà a convidar a la ciutadania a participar i implicar-se en este procés.