L’Ajuntament de Sueca preveu un protocol d’emergència davant l’episodi de pluges intenses

El consistori suecà ha convocat este matí d’urgència una reunió amb tots els efectius per definir el protocol d’actuació davant l’episodi de pluges intenses com a conseqüència d’una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) previst a partir d’este dijous, 18 d’octubre.

El protocol establert s’ha activitat en el moment de la notificació de l’alerta taronja per part del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana. Des del consistori s’insisteix, les previsions són hores d’ara encara incertes i es desconeix amb precisió el grau d’afectació. No obstant això, el consistori treballa per la plena coordinació del dispositiu per garantir la seguretat i tranquil·litat de tota la població i en cas que la situació s’agreuge, en les pròximes hores s’informarà a través dels canals oficials sobre els possibles canvis pel que fa al trànsit, les classes, el tancament de parcs i instal·lacions municipals, etc.

A la trobada presidida per l’alcaldessa, Raquel Tamarit, han assistit representants de la majoria dels agents implicats en una possible situació d’emergència. En este sentit, han participat també els regidors d’Educació i Medi Ambient, Vicent Baldoví i Isabel Jiménez; així com efectius de la Guàrdia Civil de Sueca; l’intendent i l’inspector de la Policia Local; membres de Protecció Civil Sueca, el gerent de l’empresa de titularitat pública Aigües i Sanejament de Sueca, membres del Consell Agrari i representants també dels departaments municipals d’Urbanisme, Serveis, Medi Ambient i Comunicació.

Mesures preventives

Davant l’imminent episodi de pluges intenses previstes per al final d’esta setmana, des de l’Ajuntament s’han pres mesures de caràcter preventiu, en estos dies, que s’han portat a terme juntament amb l’equip de Neteja Viària i d’Aigües i Sanejament de Sueca com ara la neteja d’embornals per minimitzar l’impacte de les pluges.

El consistori recomana a les veïnes i veïns estar atents a les previsions meteorològiques, evitar els desplaçaments innecessaris i també transitar per les zones inundables, així com assegurar i revisar a les seues cases i garatges tots els elements com ara tendals, estenedors, testos, antenes o altres objectes que poden caure a la via pública.

L’Ajuntament, així mateix, recomana seguir només els missatges emesos per les institucions i els canals oficials, evitant la difusió de rumors i informacions falses.