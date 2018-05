L’Ajuntament de Sumacàrcer compra la Casa de la Séquia per a construir un espai sociocultural

Connect on Linked in

Sumacàrcer, 25 de maig de 2018.- L’Ajuntament de Sumacàrcer, a través del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS 2017) de la Diputació de València, actual SOM (Serveis i Obres Municipals), ha invertit un total de 45.000 euros per a comprar la Casa de la Séquia. L’objectiu és iniciar les obres, en un termini mitjà, per a fusionar l’antic consistori i l’esmentat edifici i crear un espai sociocultural per als joves, que reunisca en un mateix punt una llar per als majors amb total accessibilitat, un centre d’interpretació del riu Xúquer, una biblioteca informatitzada, un aula on es podran impartir diferents cursos de formació i una sala d’exposicions en el pati interior. “Aquesta aspiració respon a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Donada la seua ubicació, creiem que era el lloc idoni. No anem a fer alguna cosa ultramoderna. La nostra intenció és que siga un lloc funcional, que done cabuda a tots i a totes i afavorisca un major benestar”, va explicar David Pons, Primer Tinent d’Alcalde i edil de Cultura.

La institució local ja ha encarregat a l’oficina tècnica municipal la redacció del projecte d’aquest immoble amb l’objectiu de poder trobar finançament per a la seua construcció. “A Sumacàrcer no disposem de les infraestructures adequades per a poder atendre totes les demandes culturals de la població. Per exemple, no tenim una biblioteca a l’ús i ací està previst incloure-la”, va assegurar Pons.

Recentment, el consistori, dins del programa d’aplicació de millores urbanes executades a través dels treballadors municipals, va realitzar una neteja del solar per a afavorir el manteniment de cara a futures actuacions. “Hi ha molta il·lusió posada en aquest pla. Anem a agilitzar els processos i esperem que, d’ací a uns anys, puga ser una realitat”, va sentenciar l’edil de Cultura.