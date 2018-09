L’Ajuntament de València i la DGT coincidixen en la necessitat de reduir el trànsit motoritzat i els seus efectes a la ciutat

Connect on Linked in

La Cap Provincial de Trànsit ha destacat les mesures de pacificació en àrea urbana aplicades per Mobilitat Sostenible.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, s’ha reunit este dimarts amb Pilar Fúnez, cap provincial de la Direcció General de Trànsit (DGT). Fúnez, qui havia sol·licitat mantindre esta trobada, ha destacat les mesures de pacificació en àrea urbana aplicades per la Regidoria i ha animat a l’Ajuntament a aprofundir en elles. A més, ha reclamat al consistori que contemple l’ús dels distintius ambientals de vehicles subministrats per la DGT.

Pel que fa a la pacificació del trànsit, Fúnez ha traslladat al regidor la importància del calmat del trànsit i la seguretat viària per a la reducció de la sinistralitat en àmbit urbà i s’ha interessat i celebrat les mesures que en este sentit està prenent la Regidoria a la ciutat. Per la seua part, Grezzi li ha anticipat que l’establiment de la velocitat a 30 km/h als carrers d’un sol carril per sentit constarà en l’esborrany de l’ordenança que es presentarà en uns dies, tal com es va demanar en el procés participatiu preliminar realitzat per a la seua elaboració i ja és efectiu en algunes ciutats de l’Estat.

«Reduir la velocitat en l’àmbit urbà és un compromís mutu de la Regidoria i la Prefectura Provincial de Trànsit, per a reduir la sinistralitat i millorar la mobilitat universal, l’accessibilitat i la seguretat als nostres carrers, que han de ser en primer lloc, en pràcticament tots els casos, espais de convivència», ha apuntat en finalitzar la reunió Grezzi.

Respecte als distintius ambientals DGT, derivats de la classificació de vehicles realitzada en el Pla Nacional de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera 2013-2016 (Pla Aire) i que proposa la classificació dels vehicles en funció dels nivells de contaminació que emeten, el regidor ha assegurat que els mateixos apareixeran recollits en l’esborrany de l’ordenança de Mobilitat i ha assegurat a la Cap Provincial de Trànsit que traslladarà als seus companys de govern l’interés de la DGT perquè siguen tinguts en compte en les àrees competents de cara a controlar tant les partícules com el diòxid de nitrogen, que —com apunta la DGT— «tenen en el trànsit rodat la principal font d’emissió en les grans ciutats».

Finalment, Fúnez ha traslladat a Grezzi la seua petició a l’Ajuntament perquè des de les àrees corresponents s’intensifiquen controls de velocitat i de persecució de les infraccions, així com campanyes d’educació viària, una qüestió a què el regidor ha respost que informarà de cara a «unir esforços entre administracions en este sentit».

PROSSEGUEIX LA MUNICIPALITZACIÓ D’EMT.

En un altre ordre de coses i amb caràcter previ a esta reunió, Grezzi ha participat en la comissió de municipalització de l’EMT, constituïda el 7 de setembre, en la qual els diferents integrants han rebut els informes dels tècnics i habilitats municipals, detallant els aspectes tècnics, legals, socials i econòmics de la municipalització de l’empresa pública de transports.

En la mateixa ja s’ha pogut constatar que tots els informes per a l’ampliació i clarificació de l’article 3 dels vigents estatuts són positius, de manera que la municipalització, amb el vistiplau del personal tècnic, s’ha traslladat al debat plenari. Allí s’haurà de formalitzar l’aprovació provisional abans que es trasllade a l’exposició pública durant un mes, termini legal preceptiu i necessari abans de l’aprovació definitiva.