L’Ajuntament de València elimina el copagament als centres de dia

Esta mesura entrarà en vigor a partir de gener del pròxim any 2019

Dins del marc de la «35a Setmana de les Persones Majors» i després de l’aprovació en Junta de Govern dels Pressupostos Municipals del 2019, s’ha acordat la supressió del copagament als centres de dia municipals i concertats. L’objectiu d’esta mesura de conciliació és fer totalment públic el servici i eliminar esta càrrega als majors, a les seues famílies i especialment a les dones que s’encarreguen de cuidar-los.

La regidora de Persones Majors, Sandra Gómez, ha anunciat que amb esta mesura que entrarà en vigència en gener de 2019, «volem que no hi haja ni una sola família que tinga la dificultat d’haver de cuidar el seu major, son pare o sa mare, i no puga dur-los a un centre de dia municipal o concertat». Estaran afectades per la seua eliminació més de 700 famílies valencianes que paguen actualment per estos servicis una mitjana de 200 €, depenent de la seua renda, i que poden arribar fins als 381 € amb pensions de tot just 800 €.

«Entenem que és sense dubte un pas endavant per a millorar la independència econòmica i l’alleujament econòmic de moltes famílies», ha afegit la regidora. Esta mesura que preten enfortir l’estat de benestar, està també en consonància amb la política de la Generalitat d’eliminar el copagament farmacèutic i ortoprotèsic. Gómez ha afirmat que «la nostra prioritat és consolidar un sistema públic d’atencions i també afavorir que hi haja un sistema d’atencions públic que afavorisca la conciliació».

LA 35a SETMANA DE LES PERSONES MAJORS

Esta decisió queda enmarcada dins de la celebració de la «35a Setamana de les Persones Majors». L’Ajuntament de València celebra esta setmana amb un programa replé d’actes i esdeveniments que pretenen utilitzar per segon any consecutiu la plaça de l’Ajuntament com a epicentre cultural per a promoure un envelliment actiu i així permetre que els majors se socialitzen en un entorn d’entreteniment saludable.

La setmana que rep el subtítol de «Per què no?» durarà des del dilluns 5 de novembre fins al dissabte 10 i inclou tant activitats a recintes tancats com l’obra Aguacate, al Teatre Olympia, i concerts al Palau de la Música; així com a l’aire lliure amb balls de saló, ioga i esports a la plaça de l’Ajuntament els darrers dies de la setmana: dijous, divendres i dissabte. La decisió de realitzar gran part de les activitats de les jornades a la plaça de l’Ajuntament prové de la voluntat que «no es quede ningú sense celebrar esta setmana, perquè s’ho passen bé i disfruten», com ha destacat la regidora Sandra Gómez.

També cal incloure en este progama, ple d’esdeveniments, l’homenatge les «Nostres millors persones majors de la ciutat de València» a Vicente Enguídanos, l’últim velluter, la pintora Concha García i la Fundació Amics de la Gent Major; l’homentage a les 25 persones centenàries de la ciutat i el lliurament de diplomes del certamen «Iaio/a vull contar-te una cosa», on participen diverses escoles de la ciutat.