L’Ajuntament de València entregarà 650.000 “experiències d’amor” en 1.300 comerços de València per Sant Dioní

La regidoria de Comerç de l’Ajuntament de València repartirà 650.000 postals que serviran com a vals per a una passejada per les Torres de Serrans, un bes a l’Albufera, una abraçada des de dalt del Micalet, un brindis amb orxata a la lluna de València o un selfie en el balcó de l’Ajuntament, entre d’altres experiències. Es tracta de la nova campanya de Sant Dionís, el dia dels enamorats valencians. La campanya estarà present en mil comerços i 300 pastisseries de València. A més, per quart any consecutiu, la campanya serà inclusiva amb totes les maneres d’estimar.

Si el primer any els protagonistes foren les figures de massapans i el següent, la ‘piula’ i el ‘tronaor’, enguany cobren protagonisme diferents indrets del cap i casal, com la platja de la Malva-rosa, l’Horta, els mercats municipals, el jardí del Túria o els diferents barris de la ciutat. Fins a onze escenes en diferents racons de València il·lustren totes les variants de dos enamorats valencians que celebren el dia de Sant Dionís.

El regidor de Comerç de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha explicat que amb «la campanya d’enguany volem arribar més lluny i que la ciutadania s’implique celebrant Sant Dionís menjant-se els massapans en diferents racons de València i deixant-ne constància a les xarxes socials amb el hashtag #ValènciaEnamorada a través de fotografies que immortalitzen eixe moment tan especial».

El material es repartirà porta a porta per part de la regidoria de Comerç a les 300 pastisseries i mil comerços associats en les diferents associacions comercials de barri que hi ha a la ciutat. A més, s’exibiran cartells que promocionen la tradició valenciana de Sant Dionís en els suports publicitaris (mupis) del mobiliari urbà de la ciutat.

«Des de l’Ajuntament fa quatre anys que estem impulsant la tradició de la Mocadorà, una celebració popular de la ciutat de València i la rodalia, que té lloc cada 9 d’Octubre, coincidint amb el dia gran de la nostra terra. Un costum que no volem que es perda ja que, a més der ser una celebració molt nostra, dinamitza l’economia local, especialment la dels nostres forns i pastisseries tradicionals i del xicotet comerç de proximitat».

Els diferents models de postal que els clients dels comerços rebran en les botigues del seu barri pretenen ser un alicient més per a participar de la tradició de Sant Dionís, tal com s’ha produït en els últims tres anys, «en què les campanyes han tingut una repercussió notable».