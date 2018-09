L’Ajuntament valencia, Ribó i Oltra, increment serveis socials

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Valencia ha incrementat un 32% el pressupost de servicis socials en els últims tres anys.

Ribó i Oltra celebren l’increment del pressupost que la Generalitat transferix a la ciutat per a Servicis Socials, dels 3,7 milions d’euros de 2015 fins als 9,7 de 2019

L’Ajuntament de Valencia ha incrementat un 32% el pressupost de servicis socials en els últims tres anys.

L’Alcalde de València Joan Ribó i la viceprecidenta del consell i consellera d’igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra han celebrat l’increment del pressupost que la Generalitat transferix a la ciutat per a la prestació de Servicis Socials.

El treball conjunt entre l’Ajuntament i la Generalitat permetrà dotar la ciutat d’equipaments per a grups de població com les persones majors, ja que a València cada volta hi ha més gent major i estan treballant amb previsió.