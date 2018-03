L’Ajuntament de València signa un nou conveni laboral per a millorar les condicions dels treballadors de l’EMT

Connect on Linked in

Esta firma s’ha celebrat este matí al Consistori valencià

Fomentar la igualtat entre homes i dones al mercat laboral, apostar per la innovació o crear treball de qualitat. Són alguns dels reptes que s’emmarquen dins del VI pacte per a l’ocupació de la ciutat de València 2018-2020

Este matí, l’alcalde de València, Joan Ribó, i la regidora de Desenvolupament Econòmic, Sandra Gómez, han signat junt amb els representants empresarials i sindicals este pacte d’ocupació

La regidora Sandra Gómez ha remarcat que, des de la seua entrada al Govern municipal, l’atur s’ha reduït en 11.242 persones i les afiliacions a la seguretat social han augmentat en més de 18.000 noves altes.

Amb este pacte, es pretén aconseguir una ocupació estable i de qualitat assegurant el benestar de la societat

Amb açò, este pacte s’uneix a les polítiques del Consistori valencià per crear ocupació com per exemple Valenciactiva, l’agència de desenvolupament local que, després d’un any en marxa, ja ha generat un total de 2.134 ocupats