L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, presenta a la nova Regidora d’Educació, Olga Camps, i presideix el Consell Escolar Municipal

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot ha acollit dues noves sessions, una extraordinària i una altra ordinària, del Consell Escolar Municipal. Sessions en les quals s’han aprovat diferents punts que afecten a la comunitat educativa del municipi.

La sessió extraordinària començava amb la presentació, per part de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, de la nova Regidora d’Educació, després de la renúncia de l’anterior. Les noves competències en matèria educativa s’han delegat en la persona d’Olga Camps Contreras, Regidora també de Serveis Socials i Benestar Animal.

Després de la presentació, el Consell Escolar va donar el seu suport al CEIP El Pouet- Nostra Senyora dels Desemparats en la proposta de reprovació de les actuacions dels pares d’una família del centre i a l’IES Federica Montseny en la seua petició perquè el centre tinga una nova família professional de serveis comercials. Així mateix, i a proposta del mateix centre i després de la revisió dels termes de la proposta, el Consell Escolar recolzava la proposta d’anàlisi i actuació de la situació de matrícula en primària i secundària en el municipi de Burjassot. Proposta per a ajudar a incrementar la matrícula en l’ensenyament públic.

En l’últim dels punts d’aquesta primera sessió, el Consell Escolar va mostrar el seu suport al CEIP Sant Joan de Ribera en les seues al·legacions per a impedir l’eliminació d’una unitat en educació primària. Suport ja mostrat pel propi Ajuntament de Burjassot el passat mes de març. El CEIP Sant Joan de Ribera demanda a la Conselleria d’Educació que no tanque la citada aula i que, a més, tampoc deixe sense funcionament les unitats en educació infantil de 4 i 5 anys, respectivament. El centre demanda, almenys, que en el “catàleg quede aquesta unitat com No Funcional amb possibilitats obertes de matricular tants alumnes com a demanda hi haguera”.

En la sessió ordinària del Consell es va procedir a la presa de possessió dels nous membres del mateix i a la designació dels membres de les Comissions d’Escolarització de primària i secundària per al curs escolar 2018/2019.