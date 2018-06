L’Alcalde de Burjassot i la Rectora de la Universitat de València mantenen la seua primera reunió després del seu nomenament

L’Alcalde Burjassot, Rafa García, i la Rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, van mantenir ahir la seua primera reunió de treball després del nomenament de Mestre com a Rectora. Cal recordar que Burjassot és seu del Campus de Burjassot de la Universitat i que manté una estreta relació amb el món universitari.

En paraules de la Rectora, “Burjassot és un municipi clau per a la Universitat de València en ser una de les seus dels seus campus”, i per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “aquesta visita serveix per a donar continuïtat a les excel·lents relacions que sempre ha mantingut aquesta ciutat amb la Universitat i viceversa. A més, anem a seguir treballant per a mantenir línies conjuntes i projectes que beneficien tant a la ciutat com a la Universitat. Sense anar més lluny, esperem que la pròpia Rectora venja a visitar-nos passat l’estiu, visita que li he demanat que realitze al monument de les Sitges per a aconseguir entre tots una millora de les seues condicions, i que ella ha acceptat gustosament”.