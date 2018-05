L’Alcalde de Burjassot i la regidora de Sanitat es reuneixen amb directius del sector

Connect on Linked in

Divendr es passat 25 de maig va tenir lloc, en el despatx d’Alcaldia, una reunió entre l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i la regidora de Sanitat, Mª Carmen Hortolà i diferents càrrecs del sector local i valencià de la sanitat. Així, van assistir Mª Teresa Cardona, directora territorial de Sanitat; Amparo Sánchez, directora mèdica d’atenció primària en l’Hospital Arnau de Vilanova-Líria i Javier Llogaret, coordinador dels centres de salut de Burjassot.

L’objecte de la trobada, a més d’abordar diferents assumptes relacionats amb l’àmbit de la sanitat en el municipi, va ser la presentació del programa de salut Motiva’t.Activa’t, un programa d’exercici físic supervisat, engegat des de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Sanitat, per a la seua possible implantació en el municipi en un futur pròxim.

La finalitat d’aquest projecte és promoure l’activitat física com a hàbit saludable per a millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. El projecte es basa en la prescripció d’exercici físic pautat per part de professionals sanitaris i la seua posterior derivació a professionals de l’educació física, amb titulació adequada per a la realització de les sessions terapèutiques, organitzades des de l’àmbit municipal. Al llarg de les setmanes i a través de taules d’exercicis pautats, tallers de motivació i xarrades informatives, el programa pot anar inicialment orientat a pacients amb diferents tipus de dolències cròniques, així com para aquells o aquelles que patisquen lumbàlgies, fibromialgia, malalties cardíaques, mentals o pulmonars.

Els principis que regeixen el programa Motiva’t. Activa’t so, entre uns altres, integrar en la planificació estratègica municipal una major orientació cap a la salut de les seues activitats esportives i promocionar en tots els segments de la població una vida activa, saludable i hàbits d’activitat física.