L’alcalde d’Almussafes visita Almuplas en la seua ronda de contacte amb les empreses locals

El president de l’executiu municipal, que va estar acompanyat per la directora de l’Agència de Desenvolupament Local, va intercanviar impressions amb els propietaris

La companyia està situada en el Polígon Nord, que recentment s’ha integrat en APPI, l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes

Almussafes, a 10 de febrer de 2017. El passat dimarts 7 de febrer l’alcalde d’Almussafes i la directora de l’Agència de Desenvolupament Local van visitar l’empresa Almuplas, situada en el Polígon Nord. Juntament amb els responsables van intercanviar impressions sobre qüestions relacionades amb l’economia i sobre els serveis oferits pel consistori tant a les companyies com als veïns de la localitat. El president de l’executiu, Toni González, valora positivament el resultat d’aquesta reunió i recorda que la iniciativa forma part de la ronda de visites que es realitzen durant l’any per a escoltar les opinions, inquietuds i necessitats del negocis situats a Almussafes.

L’Ajuntament d’Almussafes continua celebrant trobades amb les diferents empreses emplaçades en els dos polígons industrials del municipi. L’última parada realitzada per l’alcalde fins al moment ha sigut Almuplas, S.L., companyia dedicada al disseny integral, desenvolupament i fabricació d’envasos de plàstic per a la indústria alimentària. Situada en el carrer Pouet número 1 del Polígon Industrial Nord, Almuplas centra també la seua activitat en l’elaboració de peces tècniques per a altres sectors i compta amb un Sistema de Gestió de Qualitat certificat per AENOR des de 1998. En l’actualitat, compta amb al voltant de 30 empleats, la major part d’ells veïns d’Almussafes.

El primer edil, Toni González, que va assistir a la trobada juntament amb la directora de l’Agència de Desenvolupament Local, Elena Baldoví, va departir amb els responsables de l’empresa sobre diverses qüestions relacionades amb l’economia i, concretament, amb el sector en el qual treballa. A més, van intercanviar impressions sobre els serveis que l’Ajuntament d’Almussafes posa a la disposició del teixit empresarial i dels ciutadans, com les ajudes a la contractació, i també sobre la importància de la seguretat.

“La trobada va ser molt profitosa. Com a gestors públics necessitem mantenir aqueix contacte constant amb els empresaris i conèixer la seua opinió sobre la situació actual i sobre com seguir avançant perquè tant les companyies com els veïns isquem guanyant”, destaca l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.

El polígon Nord s’integra en APPI

Recentment, el Polígon Industrial Nord, al que pertany Almuplas juntament amb altres 4 firmes, s’ha integrat en l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes. L’entitat, que conserva les seues sigles (APPI), creix amb l’objectiu de continuar agrupant a les empreses situades en les zones industrials del municipi i unir-se en les diverses reivindicacions de millora que tenen sobre la taula.