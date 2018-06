L’alcalde es reunix amb la nova rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre

Alzira, 26 de juny de 2018.- L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, s’ha reunit amb la rectora de la Universitat, Mavi Mestre, per primera vegada des que va ser elegida per al càrrec.

A la reunió, mantinguda al rectorat de l’edifici de La Nau, on també ha estat el vicerrector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, l’alcalde li ha traslladat la intenció de l’Ajuntament d’Alzira de continuar amb la col·laboració d’ambdues institucions davant dels bons fruits que ha donat fins ara, com són Unisocietat, la Universitat de Primavera, el projecte del Llibre d’Alzira i les diferents exposicions que s’han celebrat a la ciutat.

En eixe sentit, la rectora, Mavi Mestre, li ha manifestat a l’alcalde la intenció de la Universitat de renovar el conveni que es va signar el 2015 i que finalitza el 2019 per dos motius principalment: Primer, per posar en valor la col·laboració de les institucions locals com l’Ajuntament d’Alzira amb la universitat pública i, segon, per l’aposta decidida per continuar treballant pel servei públic.

Per últim, l’alcalde ha convidat a la rectora a l’acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira d’enguany amb el motiu que complixen 30 anys i on la Universitat de València té un paper actiu amb el patrocini del premi de Divulgació Científica.