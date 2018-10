L’alcalde de valència Joan Ribó ha visitat les obres del Parc Central.

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, ha visitat les obres d’execució d’esta àmplia àrea enjardinada, que permetrà connectar els barris de Malilla i Russafa amb l’inici d’obres de les naus 2 i 3.

Estes naus s’utilitzaran, respectivament, com a seu del nou centre de Russafa de la Universitat Popular, amb el nom REU (Ribes

Espai Universitat) i disposarà d’aules, despatxos, magatzems i servicis en dos plantes. I l’altra, rebatejada REC (Ribes Espai Cultural), s’estructurarà com un gran espai diàfan amb gran versatilitat d’opcions escèniques i una andana per a conferències.

La rehabilitació de les naus bessones 2 i 3, amb 426 m2 de superfície útil cadascuna, i que en el seu moment van albergar magatzems del ferrocarril, disposen d’un pressupost d’al voltant de 400.000 € per nau El projecte global del parc preveu la seua posada en ús, que se suma als de les altres naus: la nau 1 amb el seu annex, (2.689 m2), per a usos esportius; i la nau 4, amb 939 m2, en la qual es va situar en el seu moment l’antic taller de recorregut, que albergarà les dependències d’un Centre Municipal de Servicis Socials i un Centre d’Integració Sociolaboral de Joves.

S’estructura entorn d’una xarxa de passejos i senderes d’aigua que connecten entre sí els diferents espais, cadascun dels quals té un tractament específic en funció dels seus usos i la seua pròpia tipologia botànica.

Segons Ribó, és un gran parc el que es posarà en marxa

L’alcalde ha conclòs el recorregut amb un «missatge d’optimisme». «No hi ha més que observar com va tot: el fet que es pose en marxa ràpidament aquest parc és un missatge que sumen una gran zona verda per a la ciutadania, i alhora connecten dos barris importants, com Russafa i Malilla».