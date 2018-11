L’alcalde de València viatja a Madrid per accelerar l’obra que permetrà acabar el Jardí del Túria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Joan Ribó demanarà a més al Ministre de Foment avanços sobre el canal d’accés ferroviari, la V-21 i el finançament del transport metropolità.

L’alcalde de València Joan Ribó ha informat als mitjans que en una reunió amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos demanarà diversos projectes.

Per una banda, el soterrament de les vies de Serrería.

Per altra banda, el canal d’accés per al Parc Central.

Per últim, Ribó també demana al ministre de Foment l’ampliació de la V-21. Per a la qual ha destacat que és un projecte que es vol dur a terme però amb la mínima afecció per a l’horta.