L’alcaldessa analitza amb el conseller d’Economia i Sectors Productius el pla de dinamització econòmica d’Algemesí

L’alcaldessa, Marta Trenzano, i la regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido, han entregat al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, el pla de dinamització econòmica d’Algemesí que ha elaborat la Universitat de València. Aquest treball s’ha redactat a partir de les aportacions de l’ajuntament i de l’agrupació d’empresaris d’Algemesí, Empal.

Des del consistori s’ha sol·licitat a la conselleria que estudie el treball dut a terme per la universitat, Empal i l’ajuntament, i que recolze les mesures concretes a aplicar dins del pla de promoció econòmica d’Algemesí.



El conseller Rafael Climent s’ha compromès a revisar el pla de dinamització, estudiar una línia de suport a la seua execució, al mateix temps que s’ha posat a la disposició de l’ajuntament i de Empal per a dur a terme una sèrie de jornades per a explicar les noves polítiques del govern valencià en matèria de promoció econòmica, els plans d’inversió en millora dels polígons industrials, maquinària i innovació per a ajudar a millorar la competitivitat.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha valorat positivament que les polítiques de reindustrialització pensades per l’executiu valencià “estiguen en sintonia amb les propostes de l’ajuntament i de l’associació empresarial local de recuperar el teixit industrial”.

Totes les parts s’han emplaçat per a futures reunions per a perfilar una línia d’actuació conjunta per a la promoció econòmica d’Algemesí.