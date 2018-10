L’alcaldessa d’Algemesí es reuneix amb el delegat del Govern per a fer un seguiment de les mesures a implementar per a pal·liar els danys de la pedregada de l’1 de juliol

Print This Post

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, i el regidor d’Agricultura, Toni García, han mantingut una reunió amb el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, per a conèixer l’estat de les peticions que l’Ajuntament ha realitzat per a pal·liar els nombrosos danys causats a l’agricultura de la ciutat per la pedregada del passat 1 de juliol.

El delegat del Govern ha explicat les gestions que s’han dut a terme. El Ministeri d’Agricultura ha proposat al Ministeri d’Hisenda un ajust dels mòduls de l’impost d’IRPF de les activitats afectades, així com obrir línies de subvencions destinades a l’obtenció d’avals per a titulars d’explotacions agràries. L’objectiu, en aquest cas, seria atendre les necessitats de liquiditat ocasionades dels camps afectats per les adversitats meteorològiques.

També s’està treballant a implementar accions en matèria d’ocupació i foment del treball a través del programa del SEPE d’inserció de l’ocupació agrícola que inclou el vessant agroalimentari.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha manifestat que “la situació en la qual ha quedat l’agricultura d’Algemesí després de la pedregada ens preocupa i ens ocupa, per la qual cosa no anem a parar de reclamar en totes les instàncies ajudes per a que els agricultors algemesinencs puguen superar les greus circumstàncies que els ha creat la inclemència meteorològica”.

L’Ajuntament d’Algemesí, a través de la Junta de Govern primer i del ple de la corporació municipal després, va articular la proposta de subvencionar amb quatre euros per fanecada del cost del material necessari per a cicatritzar més ràpidament les ferides que ha fet la pedra als arbres. Així, el propietari que li interesse pagarà la resta del cost del tractament, una mesura que compta amb la col·laboració també d’empreses Tractament Agrícoles Machí i Copal, que van acceptar la proposta donada l’excepcionalitat del cas.

Al mateix temps es van demanar una sèrie de mesures per part d’altres administracions per a ajudar als agricultors i els treballadors del camp que han vist minvats els seus ingressos i expectatives laborals.