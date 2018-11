L’alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell, Rosella Antolí, reelegida candidata de Compromís al municipi

Connect on Linked in

El col.lectiu de Compromís a Bonrepòs i Mirambell ha reelegit com a candidata a l’alcaldia d’aquest municipi de l’Horta Nord per als pròxims comicis locals de 2019 a l’actual alcaldessa, Rosella Antolí.

Llicenciada en Químiques i professora de secundària de l’IES Rascanya de València, l’actual alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell, de 39 anys, és militant des de l’any 2001 del Bloc Nacionalista Valencià (partit majoritari dins de Compromís), on ha assumit diferents càrrecs orgànics, i actualment n’és membre del seu Consell Nacional, màxim òrgan entre congressos del Bloc.

Rosella Antolí va agrair la confiança dipositada en ella pel seu col.lectiu i va expressar que havia decidit presentar-se per segona vegada a l’alcaldia en representació de Compromís perquè comptava amb el recolzament de la seua dona i el seu fill i perquè, va dir, “tinc un gran col.lectiu darrere amb el qual sé que sempre puc comptar, com m’ho han demostrat aquests anys”. Rosella es va mostrar, davant dels membres del seu col.lectiu, “il.lusionada i amb moltes ganes de concloure els projectes que hem encetat en aquesta legislatura i que reforçarem i rellançarem en la pròxima”. I va afegir, “millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes és la nostra prioritat i amb eixe únic objectiu seguirem treballant”.

Rosella Antolí, compromesa amb el feminisme, el valencianisme i l’ecologisme des dels 16 anys, ha estat sempre molt activa en la vida cultural del poble. Ha sigut música de la banda, dolçainera de la colla de dolçaines i tabals, cantant de la coral i membre de l’Associació Cultural Macarella.

El col·lectiu de Compromís de Bonrepòs i Mirambell és un dels més històrics de les comarques valencianes. A les eleccions municipals de 1983, aleshores com a Unitat del Poble Valencià (UPV), obtingueren el primer regidor nacionalista al consistori,

Miquel Esteve, i després, ja seria el 1999, quan van tornar a aconseguir representació institucional, amb Maria Josep Amigó, ex alcaldessa i actual vicepresidenta de la Diputació, com a cap de llista. Rosella Antolí va concórrer per primera vegada com a número u per Compromís a Bon Repòs i Mirambell a les eleccions municipals de maig de 2015.