Connect on Linked in

Eva Sanchis i Fernando Oliveros li traslladen a Toni Gaspar els problemes d’inundabilitat de Godella

L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros, s’han reunit amb el president de Diputació, Toni Gaspar, per conèixer quines són les vies d’ajuda a què el municipi pot optar per continuar avançant en matèria de prevenció d’inundacions.

Els representants del consistori godellenc li han traslladat a Gaspar la necessitat de traure ajudes per a projectes conjunts que afecten a diversos municipis. En el cas de les pluges es tracta d’un tema que afecta tant a Godella com a Burjassot, Rocafort i Massarrojos.

Toni Gaspar ha informat a Sanchis i Oliveros que a hores d’ara no hi ha cap ajuda pendent, atès que el que resta d’any ja està programat, però ha pres nota de les seues reivindicacions i els ha instat a demanar fons europeus, de manera conjunta amb els altres municipis per buscar solucions a esta problemàtica.

Cal recordar que les pluges del darrer cap de setmana no deixaren a Godella desperfectes ni incidències destacables, gràcies a un gran treball de prevenció dirigit des del grup de coordinació d’emergències. No obstant, el grup de govern continua treballant per buscar vies de subvencions o ajudes d’entitats com la Diputació que posen punt i final al problema d’inundabilitat del municipi.