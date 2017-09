L’Alcúdia aconsegueix el primer premi de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

L’Educació Vial a les escoles de l’Alcúdia és l’acció mereixedora del premi

L’acció per la que ha resultat premiat l’Ajuntament de l’Alcúdia, per a municipis de menys de 20.000 habitants, és la d’Educació Vial a les escoles de l’Alcúdia, un programa posat en marxa per les regidories de Medi Ambient i Educació, que posa en valor i amplia l’aposta que es ve realitzant des de fa anys al nostre poble.

En aquest programa han participat al voltant de 600 xiquets i xiquetes de Primària i Secundària tant en les classes teòriques com en les pràctiques organitzades per l’Ajuntament.

El programa va començar amb les classes teòriques impartides pels professors d’autoescola David Tarragó, Cristóbal Cerdà i Enrique Lapuente, als cursos de 1r i 3r de Primària i 2n d’ESO dels 5 centres educatius. Igualment, les classes d’educació vial de 5é i 6é de Primària han sigut impartides per l’agent de la Policia Local de l’Alcúdia Patri Guerrero, tant des del punt de vista teòric com pràctic,amb eixides pels carrils bici del poble i a la Garrofera de Guadassuar.

A l’Institut la darrera classe va estar impartida per Miguel Torres, una persona paraplègica que forma part de l’Associació de Prevenció i de Víctimes d’Accidents.

Dins aquest programa en la setmana de la mobilitat, es va organitzar, per segon any consecutiu, l’activitat “Al col·le en bici”, amb desplaçaments en bicicleta a les escoles per als alumnes, al mesos de setembre i maig.



També el col·legi Batallar vé organitzant els dijous, des de fa anys el “bus a peu” per anar a l’escola.

Finalment l’Ajuntament ha editat amb destinació als escolars dels 5 centres de l’Alcúdia els plànols del “Metrobici de l’Alcúdia”, uns enginyosos plànols amb el temps de desplaçament, a peu o en bici, entre els distints parcs o edificis singulars de l’Alcúdia.