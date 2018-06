Connect on Linked in

Aquesta setmana l’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de la regidoria d’Igualtat, ha encetat els actes amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Una programació que, sota el títol L’ALCÚDIA AMB ORGULL, pretén ser una crida a la societat civil per la tolerància i la reivindicació dels drets, la igualtat i la dignitat per a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

La primera activitat va tindre lloc el passat dimarts, 19 de juny, amb la inauguració a l’Espai Imatge de la Casa de la Cultura de l’exposició DONANT LA CARA, un passeig per la diversitat, del col·lectiu Lambda. Una mostra formada per 60 imatges de referents positius, tant per a la població general com per a qui té altres orientacions o identitats, mitjançant les quals es pretén desmitificar la realitat de la diversitat sexual, de gènere i familiar.

El següent acte serà la projecció de PRIDE, de Matthew Warchus, el dijous 28 a les 19.30 h a la Casa de la Cultura. Basada en fets reals, aquesta pel·lícula mostra com un grup d’activistes LGTB recapten diners per a ajudar a les famílies afectades per la vaga dels miners britànics en 1984. Una curiosa història de dues comunitats totalment diferents que s’uneixen per una causa comú.

Per últim, el divendres 29 a les 18.00 a la Biblioteca Pública Municipal tindrà lloc El viatge de Flop, un contacontes sobre diversitat que servirà per a inaugurar la BIBLIOTECA DE COLORS,una selecció de llibres on totes les orientacions, identitats i famílies tenen cabuda, que omplirà la biblioteca dels colors de l’arc de Sant Martí.

A més, des del 25 de juny fins al 2 de juliol estarà col·locada a la façana de l’Ajuntament el símbol bandera de l’arc de Sant Martí, que identifica al col·lectiu LGTBI, per tal de visualitzar el compromís amb la igualtat dels drets i cridar ben fort que cap persona s’ha d’avergonyir del que és, siga quin siga el seu sexe, orientació o identitat sexual.