L’Alcúdia celebra la tercera Festa de l’Arbre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Aquest dissabte va tindre lloc, per tercer any consecutiu, la Festa de l’Arbre a l’Alcúdia que enguany es va celebrar al Parc de la Diputació. Les anteriors edicions van ser al Parc de la Fira Gastronòmica, on es va homenatjar al Xop del Xaparral, i l’any passat a l’Arbre Botella o Ceiba Speciosa, ubicat al Parc de la Generalitat.

Enguany l’homenatge es va fer al Pi Blanc (Pinus Halepensis), un arbre de 70 anys, un dels més vells de la localitat, situat en el parc més antic de l’Alcúdia, el Parc de la Diputació o de Fusta, com es coneix popularment.Un arbre originari de la regió mediterrània, tant del nord com del sud, que pot arribar als 20 metres d’alçada i que té les branques i l’escorça grisenques, d’ahí li ve el nom de “pi blanc”). Les seues fulles, de 0,7 a 1 mm d’amplada i de 3,5 a 7 cm de longitud, són d’un verd groguenc, i apareixen de 2 en 2, i floreix a l’abril o al maig, fent moltes pinyes d’entre 5 i 12 cm de longitud.

L’inici de la festa, que va estar organitzada per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia, va comptar amb uns jocs tradicionals gegants que van tindre entretinguts a grans i menuts durant una bona estona.

Després, l’alumnat del Col·legi Sant Andreu va llegir uns textos que havien preparat expressament per a l’ocasió en els quals va quedar de manifest la importància que tenen els arbres com a pulmons del nostre planeta i la necessitat d’estimar-los i respectar-los.

Com a punt final de la festa, els xiquets i xiquetes van poder gaudir d’un teatre de titelles que, sota el títol “Detectius del medi ambient”, els va ensenyar a respectar i estimar el nostre entorn.

Un matí genial on la diversió, la conscienciació i el respecte a la natura han estat les protagonistes.