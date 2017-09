L’Alcúdia celebra les seues Festes Majors fins al 9 de setembre

Els actes programats per a les Festes Majors de l’Alcúdia d’aquest 2017, es van encetar el dimecres amb la presentació del Cartell, elaborat enguany per Joan Roig Casanoves, i, ahir dijous, amb la inauguració de l’exposició “Magremeua” de Paco Castelló i la 18a Mostra Internacional de Dansa.

Hui, dia 1 de setembre, serà la Presentació Infantil dels Festerets, seguida de la qual tindrà lloc el Retrò amb el que es donarà la benvinguda a les Festes Majors, i, demà, amb Ximo Martínez i Ortiz i Joan Martín Gallur com a mantenidors, serà la Presentació dels Festers 2017 “A Foc Seguit”. A més, també demà començarà una nova edició de la Ruta de la Tapa on, fins al 9 de setembre, diversos establiments de restauració del poble oferiran una tapa singular, i el Trofeu Josep Lluís Bausset de pilota valenciana.

La solidaritat serà la protagonista en la Carrera Solidària contra el Càncer el dia 3 i, a la nit, tindrà lloc l’Aplec de Paelles i Torrades. El 4 de setembre començarà amb el Gran Esmozar Popular i seguirà amb el taller del fanalet, i la seua posterior cercavila, i per primera vegada a la localitat, una colorida Holli Run.

El Ral·li Humorísric, l’Aplec de Cassoles d’Arròs al Forn i la tercera edició del Concurs del Cuina Junior Chef que, de nou enguany, serà conduit per Eugeni Alemany , seran els plats forts del dia 5. El dimecres, 6 de setembre, tindran lloc diferents actes en honor als sants Isidre, Abdó i Senent, patrons dels llauradors, que conclouran amb una Mascletà. A més, de vesprada, es representaran dos sainets al Saló Artístic i, arribada la nit, començarà el Cant d’Albaes que recorrerà tot el poble a ritme de tabal i dolçaina.

L’acte més important de les Festes Majors, l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto, serà, com tots els anys, la vesprada del dia 7. Enguany els personatges del Pregoner, el Pelegrí de Montagut i la Maria seran interpretats per Francesc Fuertes Montolio, Luis Miguel Moreno Calleja i Esther Fuertes Montolio. La cercavila estarà acompanyada per agrupacions com Els Negrets, la Carxofa, els Arquets i el Dansadors, entre altres grups locals, que amenitzaran l’acte.

El dia 8 la pòlvora serà la protagonista amb la tradicional Traca Quilomètrica que acabarà amb una tronadora mascletà i, a la nit, amb la disparada del Castell de Focs d’Artifici que, per primera vegada, no tancarà les Festes Majors.

I és que el punt i final a aquestes Festes 2017 tindrà lloc el dissabte 9 de setembre, amb el Campionat de Bàsquet “Memorial Paco Gimeno”, la divertida i sorollosa Cavalcada del Pito i i l’emblemàtica Nit de Disfresses que, enguany, ficarà punt i final a les festes locals.

En definitivia, aquestos dies a l’Alcúdia estaran plens d’activitats d’allò més variades i entretingudes que faran que joves, majors i menuts gaudisquen d’unes Festes Majors que no deixaran indiferent a ningú.

Consulta tota la programació a: http://www.lalcudia.com/temp_ arxius/ProgramaFestes17.pdf