L’Alcúdia, ciutat amable i tranquil·la per a les persones

L’Ajuntament de l’Alcúdia continua amb l’aposta per la mobilitat sostenible, impulsant mesures que donen preferència als vianants i ciclistes i reduint el trànsit motoritzat, especialment en els carrers del centre històric i, també, en altres zones de la localitat.

Amb aquesta intenció, s’està donant continuïtat a les mesures aprovades en anteriors legislatures al mateix temps que es duen a terme les propostes recollides al programa electoral de l’equip de govern de l’Ajuntament.

Així, amb la intenció de reduir el trànsit en els carrers del centre històric i consolidar la prioritat per als vianants, aquesta setmana s’ha invertit el sentit de la circulació en el carrer Joan Baptista Osca i carrer Major. Aquesta decisió s’ha pres en constatar, després de retirar la “pilona” que restringia l’accés a l’espai amb preferència per a vianants dels carrers Joan Baptista Osca, Major i Sant Francesc, la circulació i l’estacionament indiscriminat de vehicles, el que ha motivat continuades situacions de perill per als vianants, especialment per als més menuts, cosa que ha comportat nombroses queixes del veïnat de la població.

Per tal que es tornen a produir aquestes situacions, des del consistori recorden que des de fa anys la zona de preferència per a vianants dels esmentats carrers és un espai de trànsit restringit, on sols està permesa l’entrada de vehicles de motor dels residents, vehicles de serveis i urgències, així com la càrrega i descàrrega comercial.

Per altra banda, l’Ajuntament contempla la instal·lació de càmeres que detecten el pas de vehicles no autoritzats per tal d’emetre la corresponent sanció i, en funció dels resultats d’aquest canvi de sentit, i l’estudi per tal d’implementar noves mesures que milloren el funcionament de la zona i pacifiquen el trànsit.