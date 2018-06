L’Alcúdia commemora el Dia Mundial del Medi Ambient

Connect on Linked in

El passat 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, establert l’any 1972 per l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de promoure la sensibilització i la protecció de l’ecosistema, i que enguany, sota el lema “Un planeta sense contaminació per plàstics”, gira entorn de la lluita contra la producció d’aquest tipus de residus.

És per això que des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia s’han organitzat una sèrie d’activitats amb la finalitat de commemorar aquest dia. Així, la Casa de la Cultura va acollir, el mateix dia 5, la projecció de la pel·lícula Tierra prometida, escrita i protagonitzada per Matt Damon.

A més, durant tota aquesta setmana l’alumnat de tots els col·legis del municipi han participat en l’activitat “En primavera, al col·le en bici”, consistent en anar a l’escola amb bicicleta, fent un recorregut pel municipi, acompanyat per la Policia Local de l’Alcúdia, abans de començar les classes.

Per últim, el proper dissabte dia 16, amb la col·laboració de la Fundació Limne, es portarà a terme “Mans al riu”, una passejada i neteja del Riu Magre que començarà a les 9.30 del matí des de l’esplanada del riu Magre, junt a la zona d’oci, i en la qual es recorreran els 3 km de riu que es troben al terme municipal de l’Alcúdia.

L’organització proveirà de guants i bosses de fem a totes les persones que participen en aquesta iniciativa que se celebra per segon any consecutiu i que té una doble finalitat: per una banda gaudir d’un paisatge natural, pròxim a l’Alcúdia i amb importants valors ambientals i per altra la d’actuar com a voluntariat netejant les deixalles que es troben al llarg de la senda que recorre aquest paratge al llarg de la població.