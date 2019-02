L’Alcúdia commemora els més de 150 anys de servei de la Policia Local

Connect on Linked in

L’esdeveniment, on també es va reconèixer la labor dels cossos de seguretat de l’estat i dels ciutadans que han realitzat actuacions d’auxili, va comptar amb la presència de personalitats com José María Àngel Batalla, Director General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i José Roberto González, Subdelegat del Govern

El passat mes de gener, la Casa de la Cultura de l’Alcúdia va ser el lloc escollit per celebrar un acte de reconeixement al treball que durant més de cent anys han dut a terme el Cos de Policia Local de l’Alcúdia i tots els seus components: un esforç el qual es va voler reconèixer – per primera vegada en un acte públic – amb el lliurament de diverses condecoracions, recompenses i medalles al mèrit policial on es va tindre en compte, a més a més, la labor de les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat, als agents de la carrera judicial per accions relacionades amb el municipi i inclús als policies ja jubilats i als ciutadans de l’Alcúdia que han realitzat actuacions d’auxili a veïns i veïnes del poble, també en situacions conflictives.

A l’acte van estar presents l’Alcalde Andreu Salom Porta i diversos regidors de l’Ajuntament, a més de José María Àngel Batalla (Director General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències). També cal fer menció de les presències del Subdelegat del Govern José Roberto González – qui va destacar que aquest tipus d’esdeveniments fan entendre millor a la població les funcions dels agents policials – de Lara Esteve (Magistrada del jutjat n.3 de Carlet) i Amador Escalada (Coronel en cap de la Comandància i de la Guàrdia Civil de València).

L’inspector cap de la Policia Local de l’Alcúdia, Alfredo Borràs, destaca la rellevància d’un acte de reconeixement com aquest, el qual considera reivindicatiu i necessari per a dignificar els cossos policials, en general, i l’alcudià en particular, ja que com ell mateix informa: “des que es va aprovar en 1834 la creació del cos de la policia local de l’Alcúdia per ordenances de governació civil, els agents han estat al servei de la ciutadania 24 hores al dia els 365 dies a l’any”.

Així mateix, l’Alcalde de l’Alcúdia Andreu Salom també va reconèixer, al seu discurs, la importància de les competències i les funcions actuals dels agents, ja que tal com va opinar: “quanta més seguretat, més llibertat”.