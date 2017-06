L’Alcúdia construirà un edifici per a la realització d’acomiadaments civils

En el passat plenari es va aprovar, amb l’abstenció del PP, i el vot favorable de PSPV i Compromís la construcció d’un edifici per a la realització d’acomiadaments civils.

En la moció, presentada per Compromís, s’explica que en la vida de les persones, hi ha una sèrie d’esdeveniments, que les famílies i comunitat que les envolta consideren d’especial rellevància. Entre elles podem destacar com a més assenyalades, encara que no úniques el naixement, el matrimoni o el comiat. Aquests esdeveniments són acompanyats sovint de cerimònies religioses i/o civils en les que les persones protagonistes, els familiars i amics i amigues comparteixen un mateix sentiment.

L’Ajuntament proporciona, a les persones que opten per la celebració de cerimònies civils en els casos de naixements o matrimonis, locals públics, com és el cas del Saló de Plens, perquè puguen realitzar-les amb la dignitat que l’ocasió requereix.

Tanmateix, quan es tracta de la realització d’acomiadaments civils, en unes circumstàncies especialment dolentes per als familiars i amistats dels finats, l’Ajuntament disposa de cap lloc públic on es puga realitzar una cerimònia civil digna, de comiat.

És per això que, amb la finalitat de proporcionar la mateixa dignitat als actes de comiat que els de matrimoni o naixement, i basant-se en el Reglament Municipals de Cerimònies Civils, l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà en el passat plenari “La construcció d’un edifici, amb suficient capacitat, en el que es puguen realitzar cerimònies civils d’acomiadament.”

Igualment i mentre aquest edifici no siga una realitat, l’Ajuntament proporcionarà als veïns i veïnes que així ho sol·liciten, un lloc públic on poder realitzar de manera digna la cerimònia corresponent.