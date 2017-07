L’Alcúdia demana un bo social de llum que done protecció real als consumidors vulnerables i acabe amb la probresa energètica

El projecte del Govern deixa fora del bo social al 50% de les persones necessitades

El passat plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà, per unanimitat, una moció de Compromís per l’Alcúdia que considera que el nou bo social presentat pel Govern és injust i insuficient ja que no garanteix un subministrament mínim, no suspèn els talls per impagaments a les famílies que no poden afrontar el rebut de l’electricitat i torna a deixar un instrument tan imprescindible com aquest per pal·liar la pobresa energètica en mans del mercat.

La moció aprovada diu que cal actuar sobre el preu de l’electricitat per assegurar un sistema energètic transparent i independent de les fluctuacions del mercat, mentrestant, es mantindrà la vulnerabilitat dels consumidors i no baixaran les xifres alarmants de pobresa energètica que es mantenen al nostre país. Caldria garantir un preu assumible del kilowatt, una reducció dels impostos que graven la factura de la llum, ja que actualment s’està aplicant el 21% d’IVA, i una paralització dels talls de subministrament per impagament, sobretot en aquells mesos amb temperatures extremes, on l’accés a l’electricitat és essencial per preservar la salut de les persones.

D’altra banda, el descompte proposat tampoc s’aplicarà a la totalitat del consum, sinó que s’estableixen límits segons el tipus de família que accedeixen a ell, de manera que, segons les circumstàncies, poden quedar fora famílies en situacions de necessitat.

FACUA i altres organitzacions de consumidors s’oposen a aquest sistema perquè està condicionat al funcionament de les tarifes, que depenen directament de les fluctuacions del mercat i, per tant, pot seguir provocant que les famílies vulnerables que s’acullen a aquesta modalitat segueixen sense poder assumir el rebut de la llum. A més, el descompte proposat no s’aplicaria al total del consum, sinó que hi ha límits segons el tipus de família que accedisca, de tal forma que podria deixar fora famílies en situacions de necessitat. I els criteris per accedir a aquest descompte són extremadament restrictius.

Amb aquesta moció es reclama que la reforma del bo social garantisca que se suspenguen els talls de subministrament a les famílies que no poden pagar el rebut i també que aquest bo no depenga de les fluctuacions del mercat energètic.

L’ajuntament de l’Alcúdia aprovà, per tant, dirigir-se al Govern d’Espanya amb l’objectiu fonamental de que cap consumidor vulnerable veja interromput els seus subministraments energètics bàsics; incorporant els aspecte expressats en aquesta moció, així com que atenga les al·legacions presentades per distintes organitzacions com Facua