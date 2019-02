L’Alcúdia en defensa de la taronja valenciana i en suport dels citrocultors valencians

El plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà, per unanimitat dels 3 grups municipals, Compromís, Socialista i Popular, una moció en la qual demana al Govern Espanyol que amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la UE l’aplicació de la clàusula de salvaguarda donada la perillosa crisi que travessa el sector citrícola valencià I nacional.

Davant les conseqüències de l’aprovació del Parlament Europeu, en 2016, del règim d’importació de cítrics del sud d’Àfrica, el plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia arreplega el malestar i preocupació en el nostre municipi, en considerar aquesta mesura un greuge al sector agrícola valencià, des del mateix moment en què va entrar en vigor.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ja aprovà en octubre de 2016, per unanimitat, una moció en la qual advertien que el nou acord entre la Unió Europea i Sud-àfrica, aprovat pel Parlament Europeu el 14 de setembre, posava en perill el futur dels productors de cítrics valencians, com ara s’està demostrant.

La demostració més palpable es veu en els nostres camps, amb collites senceres per arreplegar i en les nostres tendes, amb un mercat inundat de diferents varietats cítriques de procedència de tercers països. Ara, ens trobem que l’actual campanya citrícola s’ha vist truncada, que els preus són ruïnosos per al citricultor, que la fruita s’està amuntegant en els camps o les varietats extra primerenques no han tingut eixida comercial plena.

Amb l’agreujant de la falta de reciprocitat de les normatives europees en matèria fitosanitària i laboral de les produccions agràries procedents de països tercers, on és palès l’exigència de tractament en fred a tots els cítrics procedents de països tercers amb plagues de quarantena. Això fa que les produccions sud-africanes que entren en Europa suposen un veritable perill per a les nostres taronges per la possibilitat certa d’emportar-nos plagues i malalties d’efecte devastadors que no estan encara presentes ací. En aquesta campanya, s’han descarregat tones suficients de cítrics -especialment clementines i taronges- d’Àfrica del Sud per a pertorbar al sector citrícola.

L’Ajuntament reclama el suport del Govern espanyol a les administracions i parts afectades per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo a què lidere davant la Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l’Àfrica Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que minore els aspectes negatius per als productors nacionals, incloent-hi tant els aspectes fitosanitaris, com sociolaborals i econòmics.

Igualment es demana al Govern Espanyol que sol·licite a la Comissió de la UE l’aplicació de les tres mesures que contempla l’art. 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les pertorbacions en el sector citrícola, així com que s’incloguen els productes cítrics en la llista de vegetals d’alt risc per prevenir plagues.

Finalment el plenari insta al Ministeri d’Hisenda a què aplique el mòdul zero en la declaració de l’IRPF corresponent a 2018, a l’establiment d’una bonificació de les quotes de la seguretat social durant 12 mesos i a establir una condonació del pagament de l’IBI corresponent a 2018 de totes les parcel·les afectades, sol·licitant al Govern de l’Estat la compensació per la dita condonació.