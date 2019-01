L’Alcúdia es prepara per celebrar Sant Antoni

Print This Post

Aquest any es podrà tornar a gaudir del tradicional Correfoc a càrrec dels Dimonis Enroscats, a més d’altres esdeveniments com la “globotà” del diumenge 20 de gener o el Concert de Música Barroca.

Aquesta setmana comencen a l’Alcúdia els actes programats amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat. Enguany, el programa inclou esdeveniments com un taller de danses per a xiquets o xiquetes o el Concert de Música Barroca, el qual es durà a terme a la vesprada del dissabte 19 de gener a l’ermita de Sant Antoni i on els assistents podran gaudir de les actuacions d’Almudena Herchiga Martín (al clavecí) i Víctor García Liñana (a la trompeta).

Els actes continuaran al llarg de la vesprada del dissabte, amb el Tradicional Correfoc a càrrec dels Dimonis Enroscats, els quals recorreran els carrers amb un trajecte que s’iniciarà a la mateixa ermita de Sant Antoni i finalitzarà a la plaça del País Valencià. A continuació, des d’aquest últim lloc, El Bolero Grup de Danses durà a terme el mateix recorregut en sentit invers ballant les danses populars fins a l’ermita, on també es ballarà el tradicional “fandanguet”.

El dia finalitzarà amb l’encesa de la tradicional Foguera – al voltant de les 21.00 hores de la nit – a càrrec dels carreters i Festers de Sant Antoni i amb la “torrà popular”, on a més s’obsequiarà els veïns i les veïnes amb pa i cansalada perquè aquests ho puguen torrar en les diverses fogueres enceses al llarg del carrer Ausiàs March. Amenitzaran la vetlada els Grups Els sonadors de Crevillent i El poblet de Godella.

Els actes seguiran celebrant-se l’endemà amb la benedicció dels animals – organitzada pels mateixos Festers de Sant Antoni – i la “globotà” a càrrec dels Dimonis Enroscats, la qual es realitzarà a la plaça del País Valencià. No obstant això, enguany el programa d’esdeveniments s’allarga fins al dissabte 26 de gener, dia en què es dura a terme l’eixida en carro, acompanyada amb dolçaines, des de l’Ajuntament fins al Pont de Maria – al terme de Carlet – on es recollirà la canya amb la qual s’encendrà la Traca Quilomètrica del dia de la Mare de Déu.