L’Alcúdia estrena la zona d’oci remodelada al Riu Magre

El Magre cada vegada més a prop de l’Alcúdia.

Una actuació proposada per iniciativa popular pels propis veïns i veïnes a traves dels pressuposts participatius.

El passat dissabte l’Ajuntament de l’Alcúdia va celebrar amb una festa infantil la r emodelació de la zona d’oci del Riu Magre en la qual s’ha invertit quasi 50.000 euros, procedents del programa SOM de la Diputació i de fons propis de l’Ajuntament. L’actuació ha consistit en una remodelació en profunditat de l’espai d’oci que fa 10 anys va realitzar l’Ajuntament de l’Alcúdia conjuntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que ha servit de base per aquest projecte.

Aquesta és una zona singular en la que s’ha actuat adaptant-la a l’entorn natural del riu, amb elements integrats estèticament en l’entorn i de característiques rústiques. Hi ha dos zones diferenciades unides amb un xicotet talús. En la part de baix s’han instal·lat diversos jocs per a menuts, amb tota l’homologació europea, i en la part de dalt elements d’exercicis per a majors.

Per al regidor de Medi Ambient, Paco Sanz, l’objectiu és fer valdre una zona de gran valor natural i molt pròxima al poble, per tal que la gent s’anime a apropar-se, amb la família i amics, al riu Magre, per tal de passejar i gaudir del paisatge d’aigua. Es pot dir, segona el regidor, que del curs del Magre per la Ribera, la zona de l’Alcúdia és la millor conservada, ja que s’està actuant des de fa anys de manera contínua.

Aquesta actuació s’ha posat com a exemple de la importància dels pressuposts participatius, en els que l’Alcúdia invertirà un total d’1.500.000 euros en 39 obres distintes. Inversions que van des dels 5.000 euros fins als 240.000, amb una mitjana de 40.000 euros, similar a aquesta del riu Magre. Inversions menudes i mitjanes a proposta dels veïns, no macroinversions decidides sense comptar amb ells.

S’ha prestat especial atenció a la vegetació pròpia del bosc de ribera, igual que zones on s’han plantat una gran varietat de plantes aromàtiques valencianes. Un total de 42 estaques situades en altres tantes espècies d’arbres i arbusts ens expliquen el nom popular i científic de la planta, així com les seues característiques i usos. De manera que constitueix un “arborètum” de les distintes espècies, amb una finalitat informativa i didàctica. El disseny i projecte de l’obra ha sigut realitzat per l’arquitecta de l’Alcúdia Imma Martínez i l’obra ha sigut realitzada per l’empresa Girsa.

A més dels 7 jocs per a menuts o exercicis, s’han habilitat 6 taules de pícnic, amb les seues respectives pèrgoles, 7 bancs més, papereres, pàrquing per a bicicletes, zona de plantes aromàtiques valencianes, i l’Ajuntament vetlarà especialment per la seua neteja i manteniment.

Aquesta actuació tindrà la seua continuïtat en la recuperació de la senda del Magre que partint d’aquesta zona d’oci discorre al costat del Magre, durant els 2,7 km del terme de l’Alcúdia fins a arribar al camí del Teular, pròxima al terme de Guadassuar. Aquesta pròxima actuació ja té el projecte redactat i el vistiplau de la Confederació i la Diputació. Sols a l’espera que Tresoreria de la Diputació, que finançarà el 80% -l’altre 20% va a càrrec de l’Ajuntament- aprove de manera definitiva la seua subvenció.