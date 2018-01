L’Alcúdia festeja Sant Antoni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Aquest cap de setmana L’Alcúdia inicia els actes commemoratius de la festa de Sant Antoni Abat amb un correfoc, una dansà, i un sopar i sarau de música tradicional al voltant de la foguera.

Així, i com és habitual, el carrer de Sant Antoni serà l’epicentre d’una festa que s’encetarà el dissabte 13 de gener, a les 7 de la vesprada, amb el correfoc a càrrec dels Dimonis Enroscats, els quals recorreran el carrer, acompanyats per la Colla La Rosca, des de l’Ermita fins a la plaça del País Valencià. En acabar, El Bolero Grup de Danses realitzarà el recorregut invers ballant les danses de Sant Antoni i, a continuació, tindrà lloc un convit de pastissets i mistela a la porta de la Casa de la Solera amb el veïnat del carrer.

Al voltant de les 9 de la nit els festers i carreters de Sant Antoni encendran la tradicional Foguera de Sant Antoni i, a continuació, se celebrarà una torrà popular on s’obsequiarà els assistents amb pa i cansalà o embotit que podran torrar en les diferents fogueres enceses al carrer Ausiàs March. A més, amenitzaran la vetlada els grups El So dels Barrejats i els Sonadors de l’Alqueria, amb un sarau de música tradicional per a ballar a la vora del foc.

Però els actes no finalitzen ací, doncs el següent cap de setmana, el dissabte 20 de gener a les 12 del matí, coincidint amb la minva de gener, tindrà lloc, amb la col·laboració dels festers de Sant Antoni i de la Colla La Rosca, la Romeria de la canya al Pont de Maria, amb la qual s’encendrà la traca quilomètrica del dia de la Mare de Déu. Per últim, el diumenge 21 de gener a les 12.30 del matí, els Dimonis Enroscats faran a la plaça del País Valencià la globotada i a continuació, a l’ermita de Sant Antoni s’iniciarà la cercavila i la benedicció dels animals.