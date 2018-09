L’Alcúdia gaudeix de l’esmorçar popular a la Plaça del País Valencià.

Print This Post

Un esmorçar organitzat per les mestresses de casa Tyrius de l’Alcúdia que han fet més de 500 entrepants de tonyina en olives.

A L’Alcúdia com ja és tradicional ha tingut lloc el gran esmorçar popular per a tot el poble a la Plaça del País Valencià, organitzat i preparat per l’Associació de mestresses de casa Tyrius acompanyats pels festers ‘Tot d’un glop’.

Més de 500 persones s’han congregat en este esmorçar popular per menjarse uns bons entrepans de tonyina en olives, cacao, acompanyats per sangría i aigua fresqueta.

Els veïns que han acudit al esmorçar popular s’ho han passat d’allò més bé, a més han gaudit de casalla, barret i ventalls.

Un matí molt divertit i gustós per als roscans i roscanes