31 edició de la volta a peu de l’Alcúdia

Organitzada pel Club d’Atletisme del municipi ha comptat enguany amb 800 corredors.

L’Alcúdia ha acollit la 31 edició de la Volta a Peu.

Una carrera que ha estat organitzada pel Club d’Atletisme l’Alcúdia.

L’organització ha estat treballant intensament els últims mesos per a què aquesta edició fora un èxit.

El consistori municipal hi ha col·laborat un any més, junt amb el Club d’Atletisme, per a dur a terme la Volta a Peu.

Així, l’Alcúdia ha vist els seus carrers plens de gom a gom amb la 31 edició de la Volta a Peu.