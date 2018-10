A l’Alcúdia ha tingut lloc la tradicional ofrena de llorer als carrers 9 d’Octubre i Jaume I.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Com cada any des de fa 30, els alumnes dels quatre col·legis de l’Alcúdia ixen al carrer per a complir en tota una tradició. Realitzar l’Ofrena de llorer als carrers, 9 d’octubre i Jaume I.

Són els xiquets de cinqué i sisé dels col·legis de l’Alcúdia els encarregats de seguir esta tradició, l’esperen en molta emoció.

El recorregut no és massa llarg però sí, molt significatiu per a l’Alcúdia.

Anys enrere eren xiquets i xiquetes més menuts i menudes que els d’ara.

Sens dubte és un dia gran i molt esperat per als escolars