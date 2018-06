L’Alcúdia per la igualtat de les persones LGTBI

Connect on Linked in

El plenari aprova per unanimitat una moció que dóna suport a les demandes i necessitats d’aquest col·lectiu per tal que no es produïsca cap discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere o orientació sexual.

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, al plenari d’aquest dimarts, una moció presentada de manera conjunta per tots els grups municipals (Compromís per l’Alcúdia, PS-PV PSOE i PP) en la que es fica de manifest que, tot i que l’Estat espanyol és capdavanter en reconéixer drets a les persones LGTBI, encara queda un llarg camí per recórrer fins a aconseguir la igualtat real.

I és que, tal com s’explica al text de la moció, la LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en les aules, les llars, els centres d’oci i de treball, i fins i tot, a les administracions i serveis públics (especialment sanitaris). Un exemple d’açò és la discriminació en l’accés als tractaments de reproducció assistida a través de la sanitat pública a les dones que no tenen una parella masculina, ja que qualsevol dona, independentment de la seua orientació sexual, ha de tenir dret a la maternitat.

En aquest context, la moció recalca la importància que tenen les administracions en seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones, impedint que les conviccions morals o ideològiques individuals fiquen entrebancs a l’avanç de la igualtat, que és el camí de la democràcia. I és que, tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió.

Així, l’Ajuntament de l’Alcúdia, com a espai més proper a la ciutadania, es compromet en aquesta moció a jugar un paper en la normalització d’aquest col·lectiu, sent un referent d’integració i lluita contra la discriminació i adquirint el seu compromís per a donar resposta a la població LGTB en tot allò que siga de la seua competència.