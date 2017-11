L’Alcúdia, més transparent

El nou portal web pretén ser una ferramenta perquè tota la ciutadania tinga accés a tot allò relacionat amb la gestió dels recursos públics.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha estrenat aquesta setmana L’ALCÚDIA Municipi Transparent, el nou portal web de transparència, on es publica tota la informació relacionada amb la gestió municipal. Així, entrant a www.lalcudia.municipitransparent.net el veïnat podrà cercar, consultar, visualitzar i descarregar documents i arxius relacionats amb informació diversa sobre les nombroses gestions administratives que es realitzen des del consistori.

A L’ALCÚDIA Municipi Transparent l’accés a la informació es presenta de manera senzilla i molt intuïtiva per tal que la nova web es convertisca en una ferramenta divulgativa d’informació de l’administració pública municipal i que la ciutadania conega de primera mà la forma de gestionar els recursos públics. Es divideix en 6 apartats generals: Organització (amb informació sobre la corporació, els sous i retribucions, els plenaris, les ofertes públiques d’ocupació o les borses de treball), Economia i finances (amb els pressupostos anuals i liquidacions de comptes, informes de termini mitjà de pagament a proveïdors o l’estat del deute), Contractació (amb tota la informació relacionada amb el perfil del contractant), Urbanisme i Medi ambient (on es troba la planificació urbanística i la informació geogràfica), Normativa (amb les ordenances i reglaments de caràcter local vigents, tauler d’anuncis general i els bans d’Alcaldia) i Altres continguts (on pròximament estaran les campanyes publicitàries i de promoció institucional així com estudis d’opinió i enquestes).

Amb la posada en marxa d’aquest portal, l’Ajuntament de l’Alcúdia té com a objectiu garantir la transparència de l’activitat pública i l’accés de les persones a la informació i la documentació pública, en el marc de les bones pràctiques pròpies dels governs oberts.