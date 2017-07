L’Alcúdia organitza, un any més, l’Escola d’Estiu Municipal

Aquesta setmana finalitza l’Escoleta d’Estiu Municipal, on 40 xiquets i xiquetes de l’Alcúdia han assistit tots els matins, de dilluns a divendres, per gaudir de diferents activitats, jocs i tallers.

Aquest any, la temàtica transversal de les activitats ha sigut la Volta al Món, a través de la qual l’alumnat, entre 3 i 12 anys, ha realitzat tallers vinculats amb diferents països, per conéixer la cultura i història d’aquests i realitzar, d’aquesta forma, una divertida volta al món imaginària, dia a dia.

Així, entre els tallers que s’han fet, es troba el Taller de Dinosaures, el Taller de Pilota Valenciana o el Taller de Ciència Divertida.

D’aquesta manera, els xiquets i xiquetes de l’Escola d’Estiu Municipal, junt amb l’estudiantat alcudià de magisteri i altres titulacions relacionades amb l’ensenyament que ha estat becat per tal d’organitzar i portar endavant totes les activitats, han pogut apropar-se tant a la ciència com a la cultura i descobrir curiositats sobre els diferents països del món, que els servirà per a reforçar els coneixements que han anat adquirint al llarg del curs acadèmic d’una forma més divertida i entretinguda.