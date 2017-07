L’Alcúdia per un financiament just

L’Ajuntament de l’Alcúdia aprova, amb els vots de Compromís per l’Alcúdia i PSPV i el vot en contra del PP, una moció de Compromís, per a exigir un finançament just per a la nostra comunitat.

El problema de l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana, s’ha convertit en el major problema dels valencians i les valencianes, que no poden fer les inversions que necessiten o prestar uns serveis públics de qualitat. Fins al punt que des de 2002 s’eleva a 20.000 milions d’euros aquest infrafinançament, el que suposa el 45% del deute públic total de la nostra comunitat.

Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de 600 entitats valencianes, entre les quals més 300 ajuntaments valencians, el van subscriure. Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, respecte a la necessària reforma del sistema de finançament i les inversions de l’Estat d’acord al pes poblacional de la Comunitat Valenciana.

El manifest aprovat proposava: una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d’uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat; el reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana; l’execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la insuficiència inversora dels últims anys.

Ara, amb la finalitat de mantenir viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar mesures que ajuden a promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici de les seues competències i un major benestar social.

Per això s’insta al Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies.

Igualment s’insta al Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb el pes poblacional, mostrant el suport de l’Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de l’ajuntament amb el lema “Per un Finançament Just”.