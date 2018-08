L’Alcúdia es prepara per a la IV Carrera i marxa contra el càncer

La Junta Local de l’AECC de l’Alcúdia ultima els detalls per a la seua cita anual contra el càncer que tindrà lloc este diumenge 2 de setembre, emmarcada dins les festes patronals que comencen el dissabte. En esta IV edició es preveu igualar la xifra de 3000 participants de l’anterior, en un dia que la competició ens mostra la seua cara més solidària i festiva.

L’eixida i arribada a meta estarà ubicada a l’Avinguda Antoni Almela que ja es prepara per a rebre públic i participants de les diferents proves i categories. Des de les 17h hi haurà animació infantil per a tots els xiquets assistents i a partir de las 18h, després de la soltada de 20 globus amb el dorsal número 1 en memòria dels que ja no estan, s’iniciaran les proves començant per la infantil, amb trofeus per a primer, segon i tercer classificats, masculí i femení, de pre-benjamins, benjamins i alevins i, a més, medalla per a tots els participants menors de 6 anys. A les 18:30h arribarà el torn dels majors amb la marxa no competitiva de 4km i a les 19:30 la carrera de 7km, amb trofeus per a primer, segon i tercer, masculí i femení, de la classificació general, local i màster 40, 50, 60.

Patrocinada principalment per l’Ajuntament i per la Fundació Caixa Rural, la IV Carrera i marxa contra el càncer de l’Alcúdia ha aconseguit posicionar-se entre las tres més importants del circuit Runcàncer – AECC València, amb una participació que ronda els 3.000 assistents, superant-se cada any tant en públic com en diners recaptats per a programes d’investigació en la lluita contra esta malaltia.

En 2017, el circuit de València va reunir a més de 59.000 participants i recaptà 252.462€ donats íntegrament i gràcies als quals AECC València ha repartit sis beques d’investigació, una més que en l’edició de 2016.