L’Alcúdia es promociona a través de la campanya SOM MOLT BÉ

Fruit de la iniciativa de l’Ajuntament de l’Alcúdia per promocionar els valors que millor representen a l’orgullosa població, naix SOM MOLT BÉ, una campanya integral de comunicació on es veuen representats alguns dels trets més característics de l’Alcúdia: el patrimoni, la cultura, les festes i tradicions, el camp, la gastronomia, el comerç local, l’esport, la indústria i, sobretot, les persones que l’habiten.

Així, hui s’ha llançat aquesta campanya promocional que té com a pedra angular una peça audiovisual, però on també tenen molta importància tant la gràfica com el treball que realitzarà des de les xarxes socials. Una ambiciosa i il·lusionant campanya, ideada i desenvolupada per l’agència valenciana CREAZIONA, en la que han participat més de 50 persones entre producció, equip tècnic, actors i figurants.

Des de l’Ajuntament de l’Alcúdia destaquen que “des de feia temps es volia fer una campanya de promoció, en principi des de comerç, on després es va sumar també turisme, i que, a poc a poc, va anar creixent la idea fins a convertir-se en aquesta gran campanya on s’engloben moltes de les característiques que resumeixen el que és l’Alcúdia“.