L’Alcúdia recicla un 10% més en els últims 6 mesos

Al mes d’octubre l’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de la Regidoria de Medi Ambient, va llançar una potent campanya amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la importància del reciclatge. La campanya amb el lema de “L’Alcúdia recicla. Cada cosa al seu lloc”, va informar a la població, no sols dels beneficis econòmics i ambientals de la separació de residus sinó també de com reciclar correctament, especialment amb el contenidor groc d’envasos.

A la campanya dirigida a la població es va afegir una altra destinada a les escoles, en les que s’han lliurat tant bosses de reciclatge com contenidors de 120 litres per a papers i envasos.

Finalment l’Ajuntament acaba de col·locar 15 nous contenidors en la població per a la recollida de plàstics i envasos als quals s’afegiran altres 15 de recollida de paper i cartó en els pròxims dies. La conscienciació de la població sobre el greu problema ambientals que suposen els plàstics ha fet incrementar la demanda d’aquests contenidors.

Segons les xifres aportades per Ecoembes, l’Alcúdia des que es va iniciar la campanya –d’octubre de 2017 a abril de 2018- ha incrementat la recollida de plàstic i envasos en un 10,4% i la de paper i cartó en un 7,8%, xifres que indiquen l’èxit de la campanya i l’augment de la sensibilització ciutadana.

Tot i aquesta bona notícia, des de la regidoria de Medi Ambient es continua comunicant al veïnat de l’Alcúdia que a més de reciclar, s’ha de reduir la producció de residus i reutilitzar al màxim. El reciclatge és l’últim pas.