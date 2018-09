L’Alcúdia torna a apostar per la Mobilitat Sostenible

Connect on Linked in

Centenars de persones participen de manera activa en les activitats programades en la setmana de la mobilitat, en les que la bicicleta ha sigut l’element central.

El Dia de la Bici reuneix a prop de 400 persones al Corral de Rafel de l’Alcúdia.

La setmana de la mobilitat a l’Alcúdia s’ha viscut amb gran intensitat i en ella han participat persones de totes les edats. Més de 400 xiquets i xiquetes han participat en les activitats celebrades a les escoles, com “Al col·le en bici” en la que cada dia un centre escolar dels quatre de l’Alcúdia han efectuat un itinerari per arribar a l’escola. Igualment els alumnes de 6é han actuat com agents de trànsit acompanyats per la Policia Local. També alumnes dels 5 centres educatius han decorat una vintena de passos zebra amb lemes com “En bici més salut”, “A peu més amistat”, “En bici més estalvi” o “A peu menys contaminació”.

El dimecres tingué lloc la presentació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Alcúdia, un projecte amb el qual es contemplen aspectes com la millora de l’accessibilitat, la priorització del desplaçament en bici i a peu o l’ús del transport públic. A la xerrada, es va comptar amb la participació de Vicent Torres, expert en mobilitat i assessor de l’Ajuntament de València, qui va explicar l’evolució que ha viscut el poble en matèria de mobilitat i els reptes de futur.

El dijous va tindre lloc la III Volta Urbana en Bicicleta, en la que més d’un centenar de persones de totes les edats, efectuaren un passeig de 5 km pels carrers de l’Alcúdia, en una activitat que ha vingut per a quedar-se.

El divendres es van lliurar els premis del “III Concurs de Fotografia” “Per l’Alcúdia sense cotxes”, amb 50 fotografies presentades d’una vintena de fotògrafs locals. Els premis de 200, 100 i 50 euros van a ser per a “Ecovida” de Daniel Benavent, “Una volteta” de Ferran Muñoz i “Al parc” de Tania Martínez. L’exposició de les fotografies tindrà lloc entre l’11 i el 26 d’octubre.

La Setmana de la Mobilitat va culminar el passat diumenge amb la celebració del Dia de la Bici amb gran èxit de participació. Aquest any vora 400 participants aprofitaren el bon oratge i agafaren la seua bicicleta per fer els 7 km fins al Corral de Rafel. Una vegada allí, majors, xiquets i xiquetes reposaren forces amb una picadeta amb papes, cacaus, coquetes, tramussos, aigua, cerveses i refrescs. Per finalitzar, es van sortejar diferents regals entre els assistents, entre ells uns bicicleta, dos cascos, dos ulleres i distints bosses de complements per a ciclistes.

Segons Paco Sanz, regidor de medi ambient i mobilitat, “l’Alcúdia amb iniciatives com aquesta Setmana de la Mobilitat persegueix conscienciar a tota la població respecte a l’ús de mitjans de transport menys contaminants que el cotxe. A peu, en bicicleta o en transport públic no sols estaràs ajudant al planeta o millorant la teua salut, sinó que estalviaràs un quantitat elevada de diners”. En aquest sentit l’Ajuntament ja ha encarregat el projecte per a un anell ciclista que s’espera estiga en marxa abans de finals d’any, i igualment ha previst en els pressuposts una important inversió per a peatonalitzar distints carrers del nucli històric de l’Alcúdia.